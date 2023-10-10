Саудовская Аравия подала заявку на проведение Мундиаля

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Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) объявила о подаче заявки в Международную федерацию футбола (ФИФА) на проведение чемпионата мира в 2034 году.

«Письмо с просьбой выдвинуть официальную кандидатуру Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года было отправлено в ФИФА. В своей кандидатуре на проведение мирового первенства мы намереваемся организовать исключительную версию турнира, которая отражает стремление инвестировать в развитие футбола и в то же время предлагает футболистам, официальным лицам и болельщикам увлекательные мероприятия», — говорится в заявлении на сайте SAFF.