Аббас собрался в Москву

133 Просмотров

Визит главы Палестины Махмуда Аббаса в Москву готовится, заявил посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.

«С Москвой мы поддерживаем ежедневные контакты, сейчас идет подготовка визита президента Аббаса в Москву», – сказал Нофаль в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).

Отвечая на вопрос о возможности переговоров в Москве лидеров Палестины и Израиля, посол отметил, что «такой возможности больше нет».

«С существующим кабинетом министров Израиля мы не можем продолжать такую работу. Мы считаем, что международное сообщество должно вмешаться, мы считаем, что произошедшее в Газе – серьезный сигнал международному сообществу принять меры», – добавил Нофаль.

По его словам, необходимо возобновить переговоры под эгидой ближневосточного «квартета» при участии заинтересованных стран.