Трамп назвал причину обострения на Ближнем Востоке

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что обострение палестино-израильского конфликта стало следствием решения администрации президента США Джо Байдена разморозить 6 миллиардов долларов принадлежащих Ирану активов.

«Эта война произошла в том числе из-за того, что США разморозили 6 миллиардов долларов», – сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Айова.

Упомянутые экс-президентом средства были разблокированы в рамках недавней договоренности Вашингтона с Тегераном по освобождению американских заключенных.

Как утверждает бывший хозяин Белого дома, в текущих условиях США и Израиль нуждаются в «особенно тесном сотрудничестве и лидерстве», которые Трамп, по его словам, готов обеспечить. «В отсутствие сильных лидеров неважно, как много у вас танков», – подчеркнул политик, выразив уверенность, что его преемник Байден «предал Израиль», допустив нынешние боестолкновения.