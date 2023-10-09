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Эрдоган осудил удары по Газе и предложил сторонам посредничество

Эрдоган осудил удары по Газе и предложил сторонам посредничество

Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган во время своего обращения к народу затронул эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Президент отметил, что подход Израиля, «игнорирующий фундаментальные права палестинского народа, угрожает собственному народу». В качестве подтверждения своих слов Эрдоган привел недавние события в регионе.

«Уничтожение Газы воздушными и наземными атаками, бомбардировки мечетей, гибель невинных детей, женщин, стариков и мирных жителей никогда не будут приемлемы», – заявил турецкий лидер.

Он подчеркнул, что конфликт усиливают такие факторы, как преследование палестинцев, игнорирование безопасности жизни палестинского народа, захват его домов и земель, а также прекращение его развития.

«Мы готовы к любому посредничеству для обмена пленными между сторонами и прекращения противостояния», – заключил Эрдоган.

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