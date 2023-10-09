В Израиле отрицают возможность быстрого завершения войны

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Операция израильских военных против радикального палестинского движения ХАМАС займет много времени, заявил в понедельник глава МИД Израиля Эли Коэн.

«Это потребует времени. И это займет не несколько дней, а длительное время», – сказал он на видеобрифинге журналистам.

Он подчеркнул, что Израиль считает ХАМАС тесно связанным с властями Ирана. «ХАМАС – это марионетка Ирана», – заявил министр.

«Мы знаем, что, исторически, Иран был очень активным сторонником ХАМАС и предоставлял ХАМАС значительную финансовую и другую поддержку, и мы верим, что Иран играет роль в действиях ХАМАС», – добавила, в свою очередь, представитель ЦАХАЛа майор Либби Вайсc.