Шольц заявил Байдену, что против членства Украины в НАТО

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Канцлер Германии Олаф Шольц перед июльским саммитом НАТО в Вильнюсе в ходе телефонного разговора заявлял президенту США Джо Байдену, что выступает категорически против приглашения Украины в альянс. Об этом сообщает журнал New Yorker со ссылкой на четыре источника.

«Шольц чётко дал понять, что выступал категорически против коммюнике [по итогам саммита], которое бы включало конкретное «приглашение» для Украины в НАТО», — пишет издание.

В материале также говорится, что такая позиция немецкого канцлера могла перечеркнуть все переговоры о содержании итогового коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе. Собеседник издания утверждает, что Шольц дал понять Байдену, что он выступает против отмены соблюдения плана действий по членству Украины в альянсе.

Тем не менее американский лидер не поддержал его позицию, поскольку к тому времени уже дал своё согласие на это.