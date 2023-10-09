Противостояние ХАМАС и Израиля. Хроника (фото, видео) |
Эрдоган: Если Армения откроет Зангезурский коридор… |
ЦАХАЛ вернул контроль над южной границей Израиля (обновлено) |
Байрамов: Принимаются меры в связи с реинтеграцией карабахских армян |
Азербайджан совместно с РМК возьмет под охрану сданное армянскими боевиками оружие |
Азербайджан предоставил энергосектору Украины 10 грузов гумпомощи (фото) |
В Израиле требуют уничтожить ХАМАС |
В АЖД раскрыли сроки открытия азербайджанского участка Зангезурского коридора |
Очередное лицемерие Запада: террористов ХАМАС прикрывать не стали. А армянских? |
Главное Политика

Шольц заявил Байдену, что против членства Украины в НАТО

Шольц заявил Байдену, что против членства Украины в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц перед июльским саммитом НАТО в Вильнюсе в ходе телефонного разговора заявлял президенту США Джо Байдену, что выступает категорически против приглашения Украины в альянс. Об этом сообщает журнал New Yorker со ссылкой на четыре источника.

«Шольц чётко дал понять, что выступал категорически против коммюнике [по итогам саммита], которое бы включало конкретное «приглашение» для Украины в НАТО», — пишет издание.

В материале также говорится, что такая позиция немецкого канцлера могла перечеркнуть все переговоры о содержании итогового коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе. Собеседник издания утверждает, что Шольц дал понять Байдену, что он выступает против отмены соблюдения плана действий по членству Украины в альянсе.

Тем не менее американский лидер не поддержал его позицию, поскольку к тому времени уже дал своё согласие на это.

Теги:
Из этой рубрики
Эрдоган: Если Армения откроет Зангезурский коридор...
Политика

Эрдоган: Если Армения откроет Зангезурский коридор…

2023/10/09, 22:44
Шольц заявил Байдену, что против членства Украины в НАТО
Политика

Шольц заявил Байдену, что против членства Украины в НАТО

2023/10/09, 21:59
Баку и Тегеран обсудили сообщение между Восточным Зангезуром и Нахчываном
Политика

Баку и Тегеран обсудили сообщение между Восточным Зангезуром и Нахчываном

2023/10/09, 20:58
Эрдоган указал президенту Израиля на необходимость прекращения конфликта
Политика

Эрдоган указал президенту Израиля на необходимость прекращения конфликта

2023/10/09, 20:47
Байрамов: Принимаются меры в связи с реинтеграцией карабахских армян
Политика

Байрамов: Принимаются меры в связи с реинтеграцией карабахских армян

2023/10/09, 20:40
Эрдоган обсудил с Аббасом напряженность в регионе
Политика

Эрдоган обсудил с Аббасом напряженность в регионе

2023/10/09, 20:16
Макрон посочувствовал Нетаньяху
Политика

Макрон посочувствовал Нетаньяху

2023/10/09, 18:59
Советник Эрдогана поддержал Палестину
Политика

Советник Эрдогана поддержал Палестину

2023/10/09, 18:13
Джейхун Байрамов обсудил нормализацию отношений с Арменией со старшим советником США по Кавказу
Политика

Джейхун Байрамов обсудил нормализацию отношений с Арменией со старшим советником США по Кавказу

2023/10/09, 17:38