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ХАМАС пригрозил смертной казнью

ХАМАС пригрозил смертной казнью

Любой удар без предупреждения по невинным мирным жителям будет встречен казнью одного из заложников, находящихся в нашем плену, и мы будем вынуждены транслировать эти казни.

Об этом заявил Абу Обейд, представитель бригад «Кассама», боевого крыла ХАМАС, которого цитирует Al Jazeera.

«Мы сожалеем об этом решении, но ответственность за него возлагаем на сионистского врага и его руководство», — добавил он.

Он также заявил следующее:

Враг не понимает язык гуманизма и морали, и мы будем обращаться к нему на языке, который он понимает;

Мы решили положить конец фашистско-сионистским преступлениям против нашего народа;

Сионистское преступление против нашего народа и снос мирных домов лежит на их головах.

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