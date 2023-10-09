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Азербайджан предоставил энергосектору Украины 10 грузов гумпомощи (фото)

Азербайджан предоставил энергосектору Украины 10 грузов гумпомощи (фото)

До конца 2023 года ожидается новая партия помощи для восстановления распределительных сетей. Это уже будет 11 груз гуманитарной помощи для Украины от Азербайджана. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины.

«Украина получила из Азербайджана 10 грузов гуманитарной помощи для энергосектора, в составе которой 50 резервных электростанций и 45 силовых трансформаторов. До конца 2023 года ожидается также поступление следующей крупной партии нового оборудования для восстановления распределительных сетей», – говорится в сообщении министерства

Сообщается также, что министр энергетики Украины Герман Галущенко и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев обсудили сотрудничество в нефтегазовой отрасли, в частности, вопросы хранения и транзита ресурсов.

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