Азербайджан предоставил энергосектору Украины 10 грузов гумпомощи (фото)

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До конца 2023 года ожидается новая партия помощи для восстановления распределительных сетей. Это уже будет 11 груз гуманитарной помощи для Украины от Азербайджана. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины.

«Украина получила из Азербайджана 10 грузов гуманитарной помощи для энергосектора, в составе которой 50 резервных электростанций и 45 силовых трансформаторов. До конца 2023 года ожидается также поступление следующей крупной партии нового оборудования для восстановления распределительных сетей», – говорится в сообщении министерства

Сообщается также, что министр энергетики Украины Герман Галущенко и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев обсудили сотрудничество в нефтегазовой отрасли, в частности, вопросы хранения и транзита ресурсов.