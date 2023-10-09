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Суда на Каспии получили предупреждение в связи с усилением шторма

Суда на Каспии получили предупреждение в связи с усилением шторма

ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) направило предупреждение всем судам, плавающим в Каспийском море. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря ЗАО Мехмана Мехтиева.

«До утра 10 октября в акватории Каспийского моря ожидается усиление северо-западного-северного ветра до 18-23 м\с, местами до 25-30 м\с, в открытом море порывы ветра достигнут 33-35 м\с. Высота волн составит 2-4 метра, местами 4,5-6,5 метра», – говорится в сообщении.

Судам поручено обеспечить меры безопасности в связи с наблюдающейся непогодой.

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