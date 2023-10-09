У Нетаньяху отрицают предупреждение Каира о нападении ХАМАС

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не получал от властей Египта информацию о том, что палестинская группировка ХАМАС планирует атаковать Израиль. Об этом канцелярия Нетаньяху написала в своей соцсети X (бывшая Twitter).

«Публикации о том, что премьер-министр Нетаньяху получал предупреждения из Египта (о планах ХАМАС), являются абсолютно лживыми», — говорится в сообщении.

По данным властей, Израиль не получал никаких предупреждений со стороны Египта. Кроме того, израильский премьер ни разу не проводил встречи с главой разведки Египта.