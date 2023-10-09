Байрамов: Принимаются меры в связи с реинтеграцией карабахских армян |
Азербайджан совместно с РМК возьмет под охрану сданное армянскими боевиками оружие |
Противостояние ХАМАС и Израиля. Хроника (фото, видео) |
Азербайджан предоставил энергосектору Украины 10 грузов гумпомощи (фото) |
В Израиле требуют уничтожить ХАМАС |
В АЖД раскрыли сроки открытия азербайджанского участка Зангезурского коридора |
Очередное лицемерие Запада: террористов ХАМАС прикрывать не стали. А армянских? |
Посол Израиля вновь поблагодарил народ Азербайджана (видео) |
Медуслуги в Ханкенди доступны круглосуточно |
Главное Мир

Байден не против наземной операции Израиля

Байден не против наземной операции Израиля

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе беседы с президентом США Джо Байденом 8 октября заявил ему, что Израиль должен начать наземную операцию в секторе Газа. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники.

«Нам нужно войти (в сектор Газа). Сейчас мы не можем вести переговоры», — сказал израильский премьер в ходе беседы.

Отмечается, что Нетаньяху придерживается мнения, что Израиль должен отвечать на атаку ХАМАС только силой.

По данным издания, Байден не пытался отговорить Нетаньяху от введения войск в сектор Газа.

Теги:
Из этой рубрики
Противостояние ХАМАС и Израиля. Хроника (фото, видео)
Мир

Противостояние ХАМАС и Израиля. Хроника (фото, видео)

2023/10/09, 20:24
Азербайджан предоставил энергосектору Украины 10 грузов гумпомощи (фото)
Мир

Азербайджан предоставил энергосектору Украины 10 грузов гумпомощи (фото)

2023/10/09, 20:22
В Израиле требуют уничтожить ХАМАС
Мир

В Израиле требуют уничтожить ХАМАС

2023/10/09, 20:08
У Нетаньяху отрицают предупреждение Каира о нападении ХАМАС
Мир

У Нетаньяху отрицают предупреждение Каира о нападении ХАМАС

2023/10/09, 20:01
Число погибших израильтян возросло до 800 человек, 2616 пострадали (обновлено)
Мир

Число погибших израильтян возросло до 800 человек, 2616 пострадали (обновлено)

2023/10/09, 19:48
Байден не против наземной операции Израиля
Мир

Байден не против наземной операции Израиля

2023/10/09, 19:38
Пашинян набросился на нежелающих служить в армии
Мир

Пашинян набросился на нежелающих служить в армии

2023/10/09, 18:41
Боевики ХАМАС задели мечеть Кадырова
Мир

Боевики ХАМАС задели мечеть Кадырова

2023/10/09, 18:35
Эстония внесла Армению в список «опасных» стран
Мир

Эстония внесла Армению в список «опасных» стран

2023/10/09, 17:45