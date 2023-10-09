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Порывы ветра в Баку достигли 28 м/с (обновлено)

Порывы ветра в Баку достигли 28 м/с (обновлено)

19:09 По состоянию на 18:00 9 октября северо-западный ветер местами периодически усиливался. Об этом сообщила Национальная гидрометеорологическая служба.

Сообщается, что максимальная скорость ветра составила в Шахдаге, Дашкесане 20 м/с, в Кяльвезе 16 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове 27-32 м/с.

По данным станции «Нефтяные камни», высота волн в Каспийском море достигла 3,0 м.

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18:52 Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, 9 октября наблюдался северо-западный ветер, местами усиливающийся.

Согласно информации гидрометеорологической службы, максимальная скорость ветра временами достигала в Дашкесане – 28 метров в секунду, в Гобустане – 24 м/с, в Гядабейе – 16 м/с, а в Баку и на Абшеронском полуострове – 22 метров в секунду. Согласно данным метеорологической станции «Нефтяные камни», высота волны в Каспийском море достигла 2,6 метра.

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