Вассерман: Конфликт между евреями и арабами будет идти всегда

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Конфликт между евреями и арабами будет идти всегда, поскольку у обеих сторон есть неразрешимые противоречия. Таким мнением поделился депутат Госдумы, известный интеллектуал Анатолий Вассерман.

Он отметил, что эти два народа живут по разным понятиям и обычаям и это становится камнем преткновения в их отношениях. Парламентарий обратил внимание, что у евреев и арабов принципиально разное представление о земельной собственности, которое на сегодняшний день так и не преодолено. К примеру, согласно арабскому обычаю, владелец земли может меняться, но обязательства перед арендаторами этой земли сохраняются на протяжении нескольких поколений.

«А по еврейским обычаям, если вы купили землю, вы можете с ней делать всё, что сочтёте нужным. Это только один пример, самый простой, но из него понятно, что при таком различии обычаев ужиться двум народам крайне трудно», — отметил Вассерман в беседе с NEWS.ru.

В заключении депутат подчеркнул, что уже не одно поколение аналитиков и политиков пытаются решить эту проблему, но выход пока так и не найден.