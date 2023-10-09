Джейхун Байрамов обсудил нормализацию отношений с Арменией со старшим советником США по Кавказу

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9 октября министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с Луисом Боно, главным советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе, сообщили в МИД.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, текущей ситуации в регионе, процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, шагам, предпринятым нашей страной в направлении реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

Отъезд армянских жителей с территории Азербайджана – их добровольное и индивидуальное решение, этот шаг не имеет ничего общего с каким-либо насильственным перемещением, отметил Байрамов.

Дж.Байрамов отметил, что это подтверждено как премьер-министром Армении, так и международными организациями.

Министр добавил, что заявления об «этнической чистке», озвучиваемые правительством Армении, направлены на срыв процесса реинтеграции.