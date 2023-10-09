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Закир Гасанов провел служебное совещание, проанализирована обстановка на азербайджано-армянской условной границе

Закир Гасанов провел служебное совещание, проанализирована обстановка на азербайджано-армянской условной границе

9 октября состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова.

Как сообщает Минобороны, в совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

Министр обороны довел до сведения участников совещания задачи, поставленные президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией. Отмечалось, что при выполнении важных вопросов, вытекающих из выступлений главы государства, должны быть выполнены в срок все задачи, возложенные на нашу армию.

Было подчеркнуто, что дальнейшее усиление азербайджанской армии является одним из важных факторов обеспечения безопасности – одного из приоритетных вопросов нашей страны.

На совещании была проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе. Даны конкретные поручения по усилению подразделений ПВО, разведки и контрразведки, радиоэлектронной борьбы и других подразделений.

Были даны соответствующие указания в связи с уточнением поставленных задач и обновлением соответствующих планов относительно направления дальнейшей деятельности азербайджанской армии.

На совещании также была подчеркнута важность дальнейшего повышения качества интенсивных учений и тренировок войск, проводимых во взаимодействии.

Отмечалась важность эффективного использования высоких технологий и возможностей специально подготовленного персонала в мероприятиях по боевой подготовке, проводимых в азербайджанской армии. Были отмечены высокие результаты, достигнутые в ходе проведенных в нашей стране совместных учений «Хазри-2023», «Eternity-2023» и состоявшихся в рамках программы Концепции оперативных возможностей (КОВ) переоценочных учений 2-го уровня с батальоном и разведывательной ротой КОВ азербайджанской армии.

Командующим видами войск были даны соответствующие поручения по вопросам боевой подготовки и всестороннего обеспечения подразделений в зимний период, а также по соблюдению правил безопасности.

Генерал-полковник З.Гасанов дал указания соответствующим должностным лицам о повышении морально-психологической подготовки личного состава в воинских частях и укреплении воинской дисциплины.

Министр отметил важность награждения военнослужащих, отличившихся боевой подготовкой и при выполнении боевых задач, а также чуткого отношения к процессу адаптации новобранцев и к другим военнослужащим.

Министр обороны дал поручения о неукоснительном соблюдении правил безопасности при конфискации боевой техники, боеприпасов, в частности мин и самодельных взрывных устройств в Карабахском регионе, в том числе при разминировании территорий.

В заключение были заслушаны доклады, проведены подробные обсуждения мер по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий, решению проблем военнослужащих и членов их семей.

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