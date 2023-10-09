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Папуашвили: Грузия может стать посредником между Арменией и Азербайджаном

Папуашвили: Грузия может стать посредником между Арменией и Азербайджаном

Cпикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что его страна является единственной, к кому Армения и Азербайджан испытывают полное доверие. Он также отметил, что Тбилиси всегда предлагает зарубежным партнерам использовать Грузию как посредника, передает телеканал Imedi.

«Наша особенность проистекает из политики, которую Грузия проводит в отношении своих соседей на протяжении многих лет. Это то, что мы предлагаем нашим друзьям в Армении и Азербайджане для построения общего регионального доверия <…> В том числе, мы всегда предлагаем нашим зарубежным коллегам использовать Грузию в качестве посредника», — заявил Папуашвили.

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