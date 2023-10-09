Война по форме, теракт по содержанию

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Первые новости о массированных ракетных ударах ХАМАС по израильским городам начали поступать за сутки до третьей годовщины второго ракетного удара по Гяндже. Палестинские ракеты «Кассам», как и СКАДы, которые использовала Армения, не нацеливаются достаточно точно, чтобы с их помощью бить по военным объектам. Это – оружие для атак по мирному населению. Ракетные удары по израильским городам уже были.

«Просачивание» террористов – тоже. Но за последние полвека не было прецедентов, когда бы боевые действия шли непосредственно на территории Израиля – с захватом городов и военных баз. Сегодня командование ЦАХАЛ объявило, что полностью восстановлен контроль над территорией Израиля, но это не вернёт более 800 погибших, включая 260 гостей музыкального фестиваля open-air.

Детальный анализ, почему израильская разведка «просмотрела» подготовку к нападению ХАМАС, а израильская армия не успела на него должным образом отреагировать, ещё впереди. Понятно, что настолько профессионально подготовленной атаки от ХАМАС просто не ждали. Нападение пришлось на субботу, на неделю Суккот, а праздничный сезон всегда замедляет время реагирования.

Наконец, атака ХАМАС пришлась на пик внутриполитических дискуссий в самом Израиле. Кто прав, а кто виноват в спорах вокруг судебной реформы – решать самим израильтянам, но, как показывают последние события, внутриполитические споры могут сильно снизить боеспособность не только Азербайджана в 90-е, но и Израиля в 2023-м году.

Но какие цели преследовал ХАМАС? Вряд ли в руководстве этой группировки всерьёз рассчитывали, что смогут удерживать тот же Сдерот достаточно долго. Фактор внезапности может обеспечить успех в первые часы, но затем в дело вступает уже расклад сил, а он не в пользу ХАМАС – и это ещё очень мягко сказано. В такой ситуации террористы могут достичь временного успеха, но стратегически они всё равно проиграют. Но тогда… зачем?

Конечно: лидеры ХАМАС хоть и устроили масштабную атаку с захватом городов, но всё равно мыслят как террористы. И то, что произошло на юге Израиля в минувшие выходные – это хоть и война по форме, но теракт по содержанию. Примерно так же, как в ноябре 2015 года в Париже, когда террористы захватили заложников в ресторанах, в концертном зале, на стадионе — вряд ли они собирались устанавливать долгосрочной контроль над французской столицей. Цели у террористов совсем другие — посеять страх, продемонстрировать уязвимость, убить как можно больше людей – обычных, гражданских, которые просто оказались не в то время не в том месте.

Но столь профессионально подготовленную атаку ХАМАС вряд ли мог организовать без посторонней помощи, и вот у «внешних игроков» могли быть и другие цели. Наказать Израиль за поддержку Украины, например. Снизить его активность на оружейном рынке.

Понятно, что дипломатическое наступление Израиля, который за последнее время нормализовал отношения со многими арабскими и мусульманскими странами, очень не нравится тому же Ирану, а значит, остро необходимо возродить «образ врага» в лице «сионистского режима». Лучший способ для этого – устроить теракт, дождаться израильского ответа и устроить причитания по поводу «жертв среди мирного населения».

Но теперь ответный ход уже за Израилем. И он будет жёстким и для кого-то очень болезненным. Вряд ли случайно, что из игры поспешно выходит «Хезболлах» под нажимом властей Ливана – Бейруту явно не хочется получить римейк военной операции 1982 года. Наконец, эксперты не исключают, что израильский ответ затронет не только Сектор Газа, но и «центры принятие решений». Не исключено, что под ударом окажется Иран. Отправка в Восточное Средиземноморье американской авианосной группы – верный признак, что вопрос не будет решен в течение нескольких часов. И странам региона надо быть к этому готовыми.

Нурани, обозреватель