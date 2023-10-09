Австрия приостанавливает выделение помощи палестинцам

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Власти Австрии на фоне эскалации насилия в Израиле временно приостановят финансирование, выделяемое Палестинской автономии в рамках сотрудничества сторон в области развития.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в эфире телеканала ORF.

«Мы приостановим на время все австрийские платежи по сотрудничеству в области развития с [палестинцами]», – сказал министр.

По словам Шалленберга, речь идет о €19 млн. По оценкам дипломата, конфликт вокруг Израиля будет усугубляться, прежде чем напряженность спадет. Он ожидает, что данная тема будет оставаться на международной повестке дня в течение нескольких недель или месяцев.