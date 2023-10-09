Министр анонсировал строительство в Агдаме Карабахского университета

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Разрабатывается концепция Карабахского университета, который планируется построить в освобожденном от оккупации Агдаме.

Об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, выступая на церемонии открытия VIII Международной конференции по медицинскому образованию в Баку, передает Report.

Министр отметил, что новое высшее учебное заведение, которое получит название Карабахский университет, планируется построить в Агдаме.

«Хотели бы, чтобы в этом вузе проводилось обучение и по медицинским специальностям. Готовы к сотрудничеству в этом направлении», – сказал он.