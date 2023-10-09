Гарибашвили о встрече с Алиевым: Грузия и Азербайджан сконцентрированы на укреплении связей

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Грузия и Азербайджан сконцентрированы на укреплении связей и усилении экономического роста, написал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили в соцсети Х.

«У меня была очень хорошая встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Грузия и Азербайджан сконцентрированы на укреплении связей и усилении экономического роста. На благо наших народов мы определяем потенциальные совместные проекты в области торговли, энергетики, устойчивого развития и инфраструктуры», – написал Гарибашвили в соцсети.

Как отметил глава грузинского правительства на встрече с президентом Азербайджана, он еще раз подтвердил Ильхаму Алиеву поддержку Грузии в направлении прочного мира и стабильности в регионе.