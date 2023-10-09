Приостановлена работа рентгеновского кабинета в еще одной бакинской поликлинике

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Государственное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности МЧС Азербайджана продолжает принимать необходимые меры по обеспечению безопасности в сфере ядерной и радиологической деятельности на территории страны.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в ходе проверки, проведенной агентством в рентгеновском кабинете 2-го поликлинического отделения публичного юридического лица «Медицинский центр Нариманов» в Наримановском районе города Баку, были выявлены нарушения требований радиационной безопасности.

В результате мер, принятых Государственным агентством по регулированию ядерной и радиологической деятельности в соответствии с требованиями законодательства, работа рентгеновского кабинета 2-го поликлинического отделения публичного юридического лица «Медицинский центр Нариманов» была приостановлена.