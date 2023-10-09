Нелёгкий для Мишеля разговор

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Дипломатическая активность Евросоюза на армяно-азербайджанском направлении переходит в телефонную сферу – президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Но, судя по всему, разговор оказался очень нелёгким для Мишеля. Настолько, что уже после обещания главы Евросовета пригласить в Брюссель в конце октября президента Азербайджана и премьер-министра Армении в телефонном разговоре с Ильхамом Алиевым согласия на эту встречу обозначено не было. И можно догадаться, почему.

Президент Ильхам Алиев не только напомнил главе Евросовета о восьми сёлах Азербайджана, которые остаются под армянской оккупацией, и назвал неприемлемым последнее заявление Европарламента, но и еще провёл Шарлю Мишелю небольшой урок международного права, напомнив о прописанном в Уставе ООН праве на самооборону. Самое главное, Ильхам Алиев назвал неверным подходом включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде. В переводе, напомнил Шарлю Мишелю базовые правила переговорной этики: вопросы, касающиеся Азербайджана, обсуждать без Азербайджана не получится. Результаты этих обсуждений в Баку не примут.

Не берёмся утверждать, доложили ли Шарлю Мишелю, что был в истории переговорного процесса так называемый «Казанский документ». Напомним: после долгой подготовки и предварительных встреч на трёхсторонние переговоры президентов Азербайджана, России и Армении в Казани в июне 2011 года Москва вынесла не тот документ, который согласовывался ранее, а новый и куда более выгодный Еревану. Ильхам Алиев отказался его подписывать.

И сегодня из Баку направляют чёткий месседж уже Евросоюзу: Азербайджан не станет подписывать документ, заранее согласованный с Ереваном. Учиться на чужих ошибках еврочиновники не сумели. Теперь вопрос, смогут ли научиться на собственных. Президент Азербайджана по сути дела представил Шарлю Мишелю «дорожную карту». Во-первых, необходимо соблюдать переговорную этику и не пытаться о чем-то договариваться с Арменией за спиной Азербайджана. Во-вторых, надо чётко прописать вопрос об остающихся под армянской оккупацией восьми азербайджанских сёлах, а не прятать его за цифрами территории страны. В-третьих, надёжно отодвинуть от переговорного процесса Францию. И это не считая Европарламента, который вроде бы независимый орган.

При этом ставки для Евросоюза достаточно высоки. Попытка вырваться вперёд в конкуренции посредников безнадёжно захлебывается. И дело не только в том, что США не будут держать паузу вечно, а на возможность трёхсторонней встречи глав МИД Азербайджана и Армении с участием России уже намекает Москва – на полях саммита СНГ в Бишкеке.

Знаковые заявление в ходе своего визита в Грузию сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Президент расставил акценты, заявив, что «сегодня несколько стран, а также некоторые международные организации стараются оказать свою поддержку процессу нормализации между Арменией и Азербайджаном. Мы это приветствуем. Если это не односторонне и не предвзято, то, конечно, мы принимаем любое посредничество и помощь. Но, на мой взгляд, самым правильным выбором в этой сфере, учитывая и исторические связи, и географический фактор, конечно же, могла бы быть Грузия».

Причём глава государства не исключил ни двусторонних, ни трёхсторонних встреч с представителями Армении в Грузии. Добавим от себя: после 44-дневной войны в Грузии уже проходили армяно-азербайджанские переговоры без посредников.

А это значит, что Евросоюзу придётся изрядно попотеть, чтобы, пардон, убрать за собой, прежде всего то, что наворотила на переговорном треке Франция.

И не факт, что время не упущено.

Нурани, обозреватель