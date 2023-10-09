Россия назвала условие работы с ЕС и США по урегулированию отношений между Азербайджаном и Арменией

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Россия, Евросоюз и США могут работать совместно по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, только если Запад будет учитывать достигнутое при посредничестве Москвы.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью РБК.

«Могут [работать вместе над армяно-азербайджанским урегулированием]. Но при том понимании, что Евросоюз и США не будут перехватывать наши наработки и выдавать их за свои, а будут вписывать свои действия в те модальности армяно-азербайджанского урегулирования, которые уже выработаны между сторонами при посредничестве России. Именно под таким углом мы подходим к контактам с Евросоюзом и США по этому вопросу», – сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Галузина, есть модальности мирного урегулирования, выработанные между Россией, Азербайджаном и Арменией в 2020 году и в последующие два года.

«И если Евросоюз и США хотят помочь их реализации, то, конечно же, мы не будем этому противодействовать, – добавил он. – Но если речь пойдет о том, чтобы воспользоваться российскими наработками и действовать без России, понятное дело, что такой подход нас устроить не может».