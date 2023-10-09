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Как ХАМАС смог обмануть разведку Израиля

Как ХАМАС смог обмануть разведку Израиля

Движение ХАМАС два года успешно скрывало планы по нападению на Израиль, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Тщательно продуманная кампания была призвана убедить израильских военных, что боевики не хотят войны — и помогла застать Израиль врасплох. Террористы зачастую тренировались и готовились к атаке у всех на виду, однако власти Израиля были убеждены, что ХАМАС устал от войны и занят решением экономических проблем. «ХАМАС создал у Израиля впечатление, что он не готов к бою», — рассказал агентству источник, близкий к исламистам.

Готовясь к атаке, боевики даже построили в секторе Газа копию израильского поселения, где отрабатывали высадку десанта и штурм. Подготовка снималась на видео, утверждает собеседник Reuters, близкий к ХАМАС.

В то же время ХАМАС пытался убедить Израиль в том, что его больше заботит предоставление рабочим из Газы возможности трудиться за рубежом, а не развязывание войны. Движению удалось достичь своей цели.

После предыдущей эскалации 2021 года Израиль пытался обеспечить базовый уровень экономической стабильности в Газе, в том числе предоставляя право жителям анклавва работать в Израиле или на Западном берегу Иордана, где зарплаты были в разы выше.

«Мы полагали, что тот факт, что они приезжают на работу и привозят деньги в Газу, создаст определенный уровень спокойствия. Мы ошиблись», — отметил представитель израильской армии в разговоре с Reuters.

ХАМАС последние два года воздерживался от агрессии против Израиля — и не поддерживал активные действия «Исламского джихада». Это вызвало критику со стороны исламистов, но помогло создать впечатление, что ХАМАС не хочет войны.

Движению также удалось избежать утечек информации о готовящемся нападении. Как пишет Reuters, многие лидеры ХАМАС не знали о планах, а 1000 бойцов, задействованных в штурме, во время тренировок не имели представления о точной цели учений.

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