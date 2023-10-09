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Москва рассматривает возможность встречи глав МИД Азербайджана, РФ и Армении в Бишкеке

Москва рассматривает возможность встречи глав МИД Азербайджана, РФ и Армении в Бишкеке

Москва рассматривает возможность встречи глав МИД РФ, Армении и Азербайджана 12 октября в Бишкеке на полях саммита СНГ.

Об этом заявил в интервью РБК заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Диалог России, Азербайджана и Армении по всему комплексу вопросов урегулирования армяно-азербайджанского конфликта никогда и не прерывался. Мы надеемся, что такие контакты будут продолжены, – сказал высокопоставленный дипломат. – Рассматриваем возможность проведения таких дискуссий на уровне министров иностранных дел 12 октября этого года в Бишкеке на полях мероприятий саммита СНГ».

«Азербайджанская сторона уже дала принципиальное согласие. И мы рассчитываем, что и армянская сторона также подойдет ответственно к этому вопросу и согласится на участие в таких переговорах», – отметил он.

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