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Что фрау фон дер Ляйен считает «общими ценностями»?

Что фрау фон дер Ляйен считает «общими ценностями»?

Судя по всему, еврочиновники высшего ранга решили действовать в Гранаде по известному ироничному принципу: «Никогда не останавливайся! Позорься до конца». Во всяком случае, именно такой оценки заслуживает встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Эти господа в совместном заявлении «подтвердили наше осуждение военной операции Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха и подтвердили необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность как Армении, так и Азербайджана на основе Алматинской декларации 1991 года и понимания того, что территория Армении охватывает 29 800 км2, а Азербайджана – 86 600 км2».

Признание территориальной целостности – это хорошо. Но что значит «военная операция против армянского населения Нагорного Карабаха», которую глава Еврокомиссии «осудила»? Это были локальные антитеррористические мероприятия, направленные против незаконной армянской военной инфраструктуры на территории Азербайджана. Фрау фон дер Ляйен не в курсе, что в Карабахе вопреки международному праву продолжали оставаться в части ВС Армении сотнями единиц бронетехники, артиллерии, РСЗО, систем РЭБ? Ей не доложили не про радиопомехи гражданским самолётам, ни про мины на дороге Физули – Шуша? И по какому праву она пытается регламентировать права Азербайджана наводить порядок на СОБСТВЕННОЙ территории?

Более того, побывавшая в регионе миссия ООН не зафиксировала ущерба мирному населению и гражданской инфраструктуре. Это « военная операция против населения?» Госпожа фон дер Ляйен не отличает незаконные вооруженные формирования от мирного населения? Боевую технику – от гражданской инфраструктуры? Но при этом возглавляет Еврокомиссию и позволяет себе что-то громко заявлять?

Не остановившись на этом, фрау фон дер Ляйен изрекла: «Армению и ЕС связывают общие политические ценности и их приверженность международному порядку, основанному на правилах. В эти трудные времена ЕС и Армения стоят плечом к плечу. Мы привержены дальнейшему укреплению отношений ЕС-Армения». Пообещала даже провести совместное США мероприятие по помощи Армении.

Не будем гадать, поддержит ли эту идею Вашингтон. Тем более что в США так и не утвердили на должность помощник госсекретаря Юри Ким, судят Менендеса и вообще сворачивают обнимашки с Арменией. Спросим другое: о каких таких «общих политических ценностях» рассуждает глава Еврокомиссии? «Новая война за новые территории»? Удары по жилым кварталам городов? Да, Германия в сороковые годы проводила ровно такую же политику, как Армения при Пашиняне. Именно это фрау фон дер Ляйен называет «общими политическими ценностями»?

И самое главное, понимает ли эта фрау, что после такого похлопывания по плечу Пашинян вполне может попытаться предпринять ещё одну попытку силового реванша в расчёте на помощь Европы?

Выражения типа «в эти трудные времена мы стоим плечом к плечу» мир уже слышал в отношении Грузии. Затем – Украины. В отличие от Армении, ни Грузия, ни Украина, в отличие от Армении, не посягали на чужую территорию – они вынуждены были защищать свою. А еще не входили ни в ОДКБ, ни в ЕАЭС, и чётко декларировали свой курс на вступление в ЕС и НАТО. Но Грузию в 2008-м году просто сдали. Украина в 2014-м году так и не дождалась выполнения Будапештского меморандума. Сегодня ей как бы помогают, но слишком уж «со скрипом».

А европейские политики вроде министра обороны Нидерландов рассуждают о том, что помощь Украине – это самый дешёвый способ «сдерживать» Россию. С которой Европа предпочитает воевать до последнего украинца. И трясётся над каждым евро, пока украинцы считают потерянные жизни. Но зато легко изыскивает деньги на помощь Армении. Честно говоря, редко приходится сталкиваться с ситуацией, когда даже европейские политики умудряются впихнуть в один документ столько лицемерия и двойных стандартов.

Нурани, обозреватель

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