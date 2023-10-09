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После нападения ХАМАС на фестиваль в Израиле обнаружили 260 тел погибших

После нападения ХАМАС на фестиваль в Израиле обнаружили 260 тел погибших

На месте проведения музыкального фестиваля на юге Израиля, участники которого 7 октября подверглись нападению со стороны палестинских боевиков ХАМАС, обнаружили тела около 260 человек, передают израильские СМИ.

Фестиваль проходил 6-7 октября в кибуце (коммуне) Реим, который расположен неподалеку от границы с сектором Газа. Утром 7 октября на участников мероприятия напали прорвавшиеся на территорию Израиля боевики ХАМАС. По словам очевидцев, они начали стрельбу, погибли и оказались ранены гости фестиваля, некоторых людей, по рассказам свидетелей, боевики захватили в заложники.

Одной из девушек на видео, которую боевики забрали в Газу, оказалась гражданка Германии Шани Николь Люк, писал Ynet. Ее опознала мать, которая записала ролик и попросила о помощи с информацией о дочери.

Посетительница фестиваля Таль Гибли рассказала CNN, что после нападения ХАМАС видела множество погибших и раненых. По ее словам, она, как и другие, начала убегать с места событий, а спаслась благодаря тому, что смогла сесть в мимо проезжавшую машину.

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