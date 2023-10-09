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В США настаивают на утверждении нового посла в Израиле

В США настаивают на утверждении нового посла в Израиле

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) намерен добиваться утверждения нового американского посла в Израиле. Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета.

«Сейчас как никогда важно, чтобы в Израиле был утвержденный сенатом посол. Вот почему я надеюсь, что мои коллеги вместе со мной без промедления утвердят [бывшего] министра [финансов США] Джейкоба Лью на посту нового американского посла в Израиле», — заявил Кардин. Предыдущий посол США в Израиле Томас Найдс летом ушел в отставку.

Кардин также объявил о планах «при первой возможности» внести законопроект о выделении помощи Израилю. По его словам, эта мера, в частности, будет предусматривать пополнение запасов ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны «Железный купол».

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