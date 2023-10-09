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УЕФА отменил все матчи в Израиле

УЕФА отменил все матчи в Израиле

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил все матчи под своей эгидой в Израиле на ближайшие две недели, сообщается на сайте организации в воскресенье.

«УЕФА откладывает все матчи, запланированные в Израиле, на ближайшие пару недель в свете текущей ситуации с безопасностью», – сообщается на сайте УЕФА.

Там поясняется, что оказались отложенными матч квалификации на чемпионат Европы 2024 года между Израилем и Швейцарией, который должен был состояться в четверг 12 октября. Кроме того, перенесены два матча чемпионата Европы по футболу до 21 года, в которых Израиль должен был сыграть с Эстонией 12 октября, а затем с Германией 17 октября.

В УЕФА отметили, что организация берет еще несколько дней для оценки обстановки, чтобы решить, сможет ли состояться матч квалификации на чемпионат Европы – 2024 между израильской и косовской сборными, который должен пройти 15 октября в Косово.

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