Американский флот спешит на помощь Израилю

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США направляют в Израиль свой флот. Об этом сообщает телеканал NBS.

По данным источников телеканала, военные силы планируют перебросить поближе к Израилю в знак поддержки на случай, если ливанская «Хезболла» и Иран решат открыть еще один фронт и вмешаться в войну.

«В ответ на нападение ХАМАС на Израиль и после подробных обсуждений с президентом [США Джо] Байденом, я распорядился предпринять несколько шагов по укреплению позиции Министерства обороны в регионе, чтобы усилить региональные усилия по сдерживанию. Я отдал распоряжение о переброске ударной группы авианосца «Джеральд Р. Форд» в Восточное Средиземноморье», — сказал глава Пентагона Ллойд Остин.

Ранее «Хезболла» заявила, что откроет второй фронт в том случае, если Израиль начнет в секторе Газа наземную операцию.