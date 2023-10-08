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Гарибашвили отметил заслуги Алиева в укреплении дружбы между Азербайджаном и Грузией

Гарибашвили отметил заслуги Алиева в укреплении дружбы между Азербайджаном и Грузией

Азербайджан – стратегический партнер Грузии, дружественная страна. Между нашими странами веками существовали дружеские и братские отношения. Традиционная дружба между нашими народами продолжается, и господин президент Ильхам Алиев внес в это дело огромный вклад. Ему принадлежат большие заслуги в укреплении этой дружбы и братства.

Об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в совместном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы в Тбилиси.

По его словам, Грузия успешно продолжает долгосрочное стратегическое партнерство с Азербайджаном.

«В то же время хотел бы отметить и то, что отцу господина президента – покойному президенту Гейдару Алиеву принадлежат исключительные заслуги в развитии нашей дружбы, он заложил ее фундамент. Здесь мы ознакомились с выставкой, посвященной 100-летию Гейдара Алиева. Пользуясь возможностью, я поздравляю по этому случаю господина президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ», – подчеркнул премьер-министр Грузии.

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