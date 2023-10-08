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AZAL анонсирует возобновление авиасообщения Баку-Тель-Авив

AZAL анонсирует возобновление авиасообщения Баку-Тель-Авив

AZAL скоро возобновит полеты в Тель-Авив. Об этом говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

«Начиная с 10 октября, авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» возобновляет рейсы из Баку в Тель-Авив и обратно. В случае каких-либо изменений или обновлений, касающихся рейсов, пассажиры будут оперативно уведомлены. Авиакомпания выражает благодарность за понимание в период временного приостановления авиасообщения из-за нестабильной ситуации в Израиле.Для получения дополнительной информации пассажирам рекомендуется обращаться в колл-центр «Азербайджанских Авиалиний» по адресу«, – говорится в сообщении.

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AZAL анонсирует возобновление авиасообщения Баку-Тель-Авив
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