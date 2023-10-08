Военный аналитик коснулся влияния атаки на Израиль на Украину

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Алексей Гетьман, военный аналитик, майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны, отметил, что на территории Израиля размещены склады с американским оружием, которое передавалось от США Украине, а сейчас эта поставка по меньшей мере приостановилась. Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

«Начавшаяся в Израиле война на нас имеет большое влияние. Кроме медийного, информационного влияния и отвлечения внимания, в Израиле еще были склады американского вооружения. Там были снаряды, которые нам передавались. Это не оружие Израиля, потому что у них там не очень для нас ясна позиция по передаче определенного вооружения Украине», – отметил военный аналитик.

Алексей Гетьман добавил, что также мы помним разговоры о просьбе не приглашать израильских представителей на встречу в формате «Рамштайн», может быть, это и ошибка. Но есть информация – то, что знают израильтяне, известно и россиянам.

«В Израиле по договоренности с США были склады с американским оружием. Из тех складов передавались Украине снаряды, а возможно еще какое-то оружие. А сейчас эти поставки по меньшей мере приостановятся. То есть, эти события уже повлияли на нас не только эмоционально, медийно, информационно, но и с военной точки зрения», – объяснил Гетьман.