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Президент Алиев: С удовольствием поучаствуем в новых проектах в Грузии

Президент Алиев: С удовольствием поучаствуем в новых проектах в Грузии

Что касается наших планов на будущее, то здесь есть повестка дня, рассчитанная на углубление нашего сотрудничества. Мы с большим удовольствием можем участвовать в создании новых инфраструктурных проектов и в Грузии.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 октября в совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявлении для прессы в Тбилиси. Об этом сообщает «Азертадж».

Отметив, что на встрече с премьер-министром Грузии был проведен обмен мнениями о строительстве порта Анаклия, глава государства подчеркнул: «Как вам известно, у Азербайджана есть порт Кулеви на Черноморском побережье Грузии, расширение этого порта, конечно же, еще больше усилит наше сотрудничество. Естественно, более чем пятикратное увеличение пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и начало ее деятельности в ближайшем будущем, конечно же, послужит усилению Среднего коридора».

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