Польша надеется на защиту США от России

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Военная безопасность Польши зависит от ее собственной армии и альянса с Соединенными Штатами Америки. Об этом заявил вице-премьер-министр и лидер правящей партии Ярослав Качинский, пишет Reuters.

«Первой основой является наша собственная сильная армия. Второй основой является альянс, конечно в рамках НАТО, но на самом деле с одной страной – Соединенными Штатами, потому что это единственная страна, которая действительно может помочь», – сказал Качинский во время предвыборного митинга в городе Люблин.

Он подчеркнул, что для того, чтобы США хотели помочь Польше, страна должна быть способна защитить себя.

«Если это объединить, то наши оппоненты, вы знаете, кого я имею в виду – россияне – будут знать, что у нас есть мощные силы, чтобы защищаться. Тогда не будет войны, тогда мы действительно в безопасности», – подчеркнул политик.