Президент Алиев: При согласии Армении, встречи могут пройти в Грузии

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Сегодня несколько стран, а также некоторые международные организации стараются оказать свою поддержку процессу нормализации между Арменией и Азербайджаном. Мы это приветствуем. Если это не односторонне и не предвзято, то, конечно, мы принимаем любое посредничество и помощь. Но, на мой взгляд, самым правильным выбором в этой сфере, учитывая и исторические связи, и географический фактор, конечно же, могла бы быть Грузия.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 октября в совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявлении для прессы в Тбилиси. Об этом сообщает «Азертадж».

Выразив признательность премьер-министру Ираклию Гарибашвили за предложение посреднических возможностей Грузии в этом вопросе, глава государства отметил: «Считаю, что мы как страна, готовая к этому, должны ожидать аналогичного подхода и от Армении. Если со стороны Армении будет согласие, то руководители наших соответствующих структур немедленно могут приехать в Грузию и на двустороннюю, и на трехстороннюю встречу».