Алиев: Если между Арменией и Азербайджаном будет подписан мирный договор, то на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация

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Три года назад в результате Второй Карабахской войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, в прошлом месяце он восстановил свой суверенитет над всей страной. А сейчас мы должны активно работать над мирным договором, который будет подписан между Арменией и Азербайджаном. Если мы этого добьемся, – я надеюсь на это, – то тогда на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 октября в совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявлении для прессы в Тбилиси. Об этом сообщает «Азертадж».

Отметив, что страны Южного Кавказа могут начать сотрудничество в трехстороннем формате, глава государства подчеркнул, что оно может быть очень успешным во многих областях, в том числе в сфере транспорта, энергетической безопасности, торговли, взаимного инвестирования. «Сейчас наступил момент и считаю, что упустить этот шанс было бы большой ошибкой», – сказал президент Азербайджана.