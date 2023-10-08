Противостояние ХАМАС и Израиля. Хроника (видео) |
В результате атаки ХАМАС погибли более 600 израильтян, более 2000 пострадали (обновлено) |
Алиев: Если между Арменией и Азербайджаном будет подписан мирный договор, то на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация |
Президент Алиев: Настало время мира на Южном Кавказе |
Алиев: Мы как два лидера усиливаем дружеские, братские отношения между Азербайджаном и Грузией |
Азербайджан обезвредил вражеский квадрокоптер |
Переговоры Алиева и Гарибашвили один на один (фото) |
ЦАХАЛ уничтожил более 400 палестинских боевиков |
Никто из граждан Азербайджана в Израиле не пострадал |
Главное Политика

Алиев: Мы как два лидера усиливаем дружеские, братские отношения между Азербайджаном и Грузией

Алиев: Мы как два лидера усиливаем дружеские, братские отношения между Азербайджаном и Грузией

Мы как два лидера усиливаем, укрепляем дружеские, братские отношения между нашими странами народами.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 октября в совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявлении для прессы в Тбилиси. Об этом сообщает «Азертадж».

Подчеркнув, что традиционные встречи служат еще большему сближению наших стран и более тесной дружбе двух народов, глава государства сказал: «На протяжении веков наши народы жили в условиях добрососедства и дружбы. Это так и сегодня. Это важно для обеих наших стран и в то же время является очень важным условием для региона, в том числе, в первую очередь, для Южного Кавказа».

Теги:
Из этой рубрики
Президент Алиев: При согласии Армении, встречи могут пройти в Грузии
Политика

Президент Алиев: При согласии Армении, встречи могут пройти в Грузии

2023/10/08, 15:20
Алиев: Если между Арменией и Азербайджаном будет подписан мирный договор, то на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация
Политика

Алиев: Если между Арменией и Азербайджаном будет подписан мирный договор, то на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация

2023/10/08, 15:15
Президент Алиев: Настало время мира на Южном Кавказе
Политика

Президент Алиев: Настало время мира на Южном Кавказе

2023/10/08, 15:11
Алиев: Мы как два лидера усиливаем дружеские, братские отношения между Азербайджаном и Грузией
Политика

Алиев: Мы как два лидера усиливаем дружеские, братские отношения между Азербайджаном и Грузией

2023/10/08, 14:57
Выступление президента Алиева и Гарибашвили для прессы (видео)
Политика

Выступление президента Алиева и Гарибашвили для прессы (видео)

2023/10/08, 14:40
Переговоры Алиева и Гарибашвили один на один (фото)
Политика

Переговоры Алиева и Гарибашвили один на один (фото)

2023/10/08, 13:31
Президент Алиев прибыл в Грузию (фото)
Политика

Президент Алиев прибыл в Грузию (фото)

2023/10/08, 11:40
Алиев указал Мишелю на необходимость освобождения восьми сел от армянской оккупации
Политика

Алиев указал Мишелю на необходимость освобождения восьми сел от армянской оккупации

2023/10/07, 22:05
Ильхам Алиев поздравил Эрдогана
Политика

Ильхам Алиев поздравил Эрдогана

2023/10/07, 21:58