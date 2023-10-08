Противостояние ХАМАС и Израиля. Хроника (видео) |
В результате атаки ХАМАС погибли более 600 израильтян, более 2000 пострадали (обновлено) |
Алиев: Если между Арменией и Азербайджаном будет подписан мирный договор, то на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация |
Президент Алиев: Настало время мира на Южном Кавказе |
Алиев: Мы как два лидера усиливаем дружеские, братские отношения между Азербайджаном и Грузией |
Азербайджан обезвредил вражеский квадрокоптер |
Переговоры Алиева и Гарибашвили один на один (фото) |
ЦАХАЛ уничтожил более 400 палестинских боевиков |
Никто из граждан Азербайджана в Израиле не пострадал |
Главное Общество

В Баку пройдут дожди

В Баку пройдут дожди

Завтра в Баку и регионах ожидается дождливая погода.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, в целом осадки не ожидаются, однако, к ночи возможны грозовые дожди. Порывистый юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем ​​- 25-30° тепла.

В регионах Азербайджана будет преобладать погода без осадков, однако, со второй половины дня местами прогнозируются дожди, кое-где интенсивного характера, пройдут грозы, выпадет град. В высокогорных районах ожидается снег. Ночью и утром в ряде регионов будет туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем​​ – ​​25-30° тепла, в горах ночью 5-10°, днем ​​- ​​13-18° тепла.

Теги:
Из этой рубрики
На Каспии поднялись 2-метровые волны
Общество

На Каспии поднялись 2-метровые волны

2023/10/08, 16:23
В Баку пройдут дожди
Общество

В Баку пройдут дожди

2023/10/08, 15:17
Никто из граждан Азербайджана в Израиле не пострадал
Общество

Никто из граждан Азербайджана в Израиле не пострадал

2023/10/08, 12:02
Обращение МЧС в связи с грядущей непогодой
Общество

Обращение МЧС в связи с грядущей непогодой

2023/10/08, 10:08
Омбудсмен Алиева: Минный террор Армении продолжает угрожать жизням
Общество

Омбудсмен Алиева: Минный террор Армении продолжает угрожать жизням

2023/10/07, 22:28
Завтра на дорогах будет туманно
Общество

Завтра на дорогах будет туманно

2023/10/07, 18:45
AZAL отменяет все рейсы в Израиль и обратном направлении
Общество

AZAL отменяет все рейсы в Израиль и обратном направлении

2023/10/07, 18:37
Учрежден Союз судей Азербайджана
Общество

Учрежден Союз судей Азербайджана

2023/10/07, 17:54
В Азербайджане ожидается сильный ветер
Общество

В Азербайджане ожидается сильный ветер

2023/10/07, 15:55