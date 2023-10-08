В Украине обвинили Россию в содействии нападению на Израиль

160 Просмотров

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что за атаками ХАМАС на Израиль стоит Россия. Об этом он написал в «Телеграм».

Омбудсмен обратил внимание, что членов этой группировки принимают в Москве на высоком уровне. «Последний визит представителей ХАМАС в Россию состоялся после начала полномасштабного вторжения России в Украину», – указал он.

Лубинец провел параллели между ХАМАС и Ираном, являющимся стратегическим партнером России. По его мнению, Москва рассчитывает, что атака на Израиль на время отвлечет внимание мира от российско-украинской войны.

«Также Кремль надеется на ослабление поддержки Украины со стороны партнеров, в частности, США. Ведь у Вашингтона есть прямые союзнические обязательства перед Израилем», – отметил омбудсмен.

Лубинец призвал весь цивилизованный мир нанести удар планам России и дать отпор общему злу – агрессии и терроризму. «У Украины, Израиля и мира есть общие враги», – добавил он.