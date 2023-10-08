Президент Алиев прибыл в Грузию (фото)

8 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили прибыл с рабочим визитом в Грузию. Об этом сообщает «Азертадж».
В Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели, где развевались государственные флаги Азербайджана и Грузии, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президента Азербайджана встречали заместитель премьер-министра, министр экономического и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили и другие официальные лица.