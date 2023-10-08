Кадыров сделал Путину сюрприз на день рождения (видео)

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В субботу, 7 октября, когда президент Российской Федерации праздновал свой день рождения, президент Чечни Рамзан Кадыров сделал неожиданное заявление о предстоящих президентских выборах в России. Он предложил их либо совсем не проводить, либо просто выбрать Путина, сделав его единственным кандидатом. Об этом сообщает агентство РИА «Новости».

«Я предлагаю сейчас, когда идет «СВО», единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат — Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну», —заявил председатель Чечни.

Он также поздравил хозяина Кремля в своем Telegram-канале и провел в честь Путина флешмоб в Грозном.