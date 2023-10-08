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Открытие Нотр-Дама намечается на 8 декабря 2024 года

Открытие Нотр-Дама намечается на 8 декабря 2024 года

Во Франции назвали дату открытия Нотр-Дама. Собор откроют после пожара, случившегося в 2019 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Во Франции завершаются работы по восстановлению собора Нотр-Дама. Президент Франции Макрон обещал открыть собор к летним Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже.

К концу этого года, если все пойдет по плану, будет завершена одна из самых важных частей восстановления здания: установка каркаса из массивных дубовых балок парящего шпиля. Это тщательно продуманное сооружение, сочетающее современные и средневековые методы строительства, жизненно важное для восстановления собора.

“Теперь мы уверены, что сможем выполнить работы в срок. Но мы знаем, что все пойдет не так. Это ежедневная борьба”, – сказал Филипп Жост, новый директор организации, занимающейся восстановлением Нотр-Дам де Пари.

Открытие намечается на 8 декабря 2024 года. Во время проведения Олимпийских игр здание по-прежнему будет закрыто и частично застроено строительными лесами.

Несмотря на это, посетители смогут увидеть выставку виртуальной реальности в рамках проекта и фотовыставку, посвященную текущей работе ремесленников,

Стоимость защиты собора от пожаров и устранения последствий составит около 700 миллионов евро, что вызывает вопросы в комитете доноров о том, хватит ли взносов для оставшихся работ, которые оцениваются еще в 170 миллионов евро и включают в себя масштабный ремонт интерьера.

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