Азербайджан обезвредил вражеский квадрокоптер |
Переговоры Алиева и Гарибашвили один на один (фото) |
Противостояние ХАМАС и Израиля. Хроника (видео) |
ЦАХАЛ уничтожил более 400 палестинских боевиков |
Никто из граждан Азербайджана в Израиле не пострадал |
Президент Алиев прибыл в Грузию (фото) |
Израиль нанес артиллерийский удар по Ливану (видео) |
В ХАМАС признали содействие Ирана нападению на Израиль |
В результате атаки ХАМАС погибли более 300 израильтян, более 1800 пострадали (обновлено) |
Главное Армия

Украина в сто раз нарастила производство дронов

Украина в сто раз нарастила производство дронов

Производство беспилотных летательных аппаратов в Украине за год выросло в сто раз. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в этот период более 200 компаний стали заниматься разработкой беспилотников.

«Путь дрона от разработки до его закупки теперь максимально короткий. За год производство дронов выросло в 100 раз. Разработкой беспилотников стали заниматься более 200 украинских компаний», – сказал Шмыгаль, которого цитирует «Интерфакс».

Он указал, что рост производства дронов обусловлен за счет максимального упрощения бюрократических процедур.

«Упростили бюрократические процедуры по оборонным закупкам украинских беспилотников. Путь дрона от разработки до его закупки сейчас максимально короткий», – отметил глава правительства.

Также он подчеркнул, что в следующем году украинский ВПК будет иметь еще больше ресурсов, затраты на оборонные производства в Украине вырастут в семь раз, то есть до 55,8 млрд грн.

Теги:
Из этой рубрики
Украина в сто раз нарастила производство дронов
Армия

Украина в сто раз нарастила производство дронов

2023/10/08, 14:14
Азербайджан обезвредил вражеский квадрокоптер
Армия

Азербайджан обезвредил вражеский квадрокоптер

2023/10/08, 14:00
ЦАХАЛ уничтожил более 400 палестинских боевиков
Армия

ЦАХАЛ уничтожил более 400 палестинских боевиков

2023/10/08, 12:58
Подошли к концу учения «Хазри-2023» (фото, видео)
Армия

Подошли к концу учения «Хазри-2023» (фото, видео)

2023/10/08, 12:34
"Хезболла" призналась в ударе по позициям армии Израиля
Армия

«Хезболла» призналась в ударе по позициям армии Израиля

2023/10/08, 11:19
"Срочники" армии Азербайджана увольняются в запас (фото, видео)
Армия

«Срочники» армии Азербайджана увольняются в запас (фото, видео)

2023/10/08, 10:44
Израиль нанес артиллерийский удар по Ливану (видео)
Армия

Израиль нанес артиллерийский удар по Ливану (видео)

2023/10/08, 10:18
ВСУ уничтожили еще 580 вражеских солдат и 42 единицы бронетехники
Армия

ВСУ уничтожили еще 580 вражеских солдат и 42 единицы бронетехники

2023/10/08, 09:37
Израиль нанес воздушный удар по боевикам ХАМАС, укрывающимся в мечетях
Армия

Израиль нанес воздушный удар по боевикам ХАМАС, укрывающимся в мечетях

2023/10/08, 06:51