Анкара готова содействовать деэскалации в Израиле

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Министерство иностранных дел Турции осудило вооруженное вторжение в Израиль и заявило, что может помочь в прекращении войны в Израиле. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

«Мы придаем большое значение скорейшему восстановлению покоя в регионе и решительно осуждаем жертвы среди гражданского населения. Отмечая, что акты насилия и связанная с этим эскалация никому не принесут пользы, мы призываем стороны действовать сдержанно и воздерживаться от опрометчивых шагов», – отметили в МИД.

Дипломаты заявили о готовности стать посредниками между сторонами конфликта.

«Мы всегда готовы внести свой посильный вклад как Турция, гарантируя, что эти события могут быть взяты под контроль без дальнейшей эскалации и распространения на более широкую территорию. В этом направлении мы активно поддерживаем контакты с заинтересованными сторонами», – заявили в МИД Турции.

Турция предлагает решить вопрос создания двух государств.

«Мы приглашаем стороны, отказавшись от применения силы, согласно этому видению, работать над долгосрочным решением без дальнейших задержек», – говорится в заявлении.