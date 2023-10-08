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Израиль намерен покончить с потенциалом ХАМАС

Израиль намерен покончить с потенциалом ХАМАС

Кабинет по вопросам безопасности правительства Израиля одобрил «уничтожение военного и правительственного потенциала» ХАМАС и террористической группировки «Исламский джихад», сообщили в канцелярия премьер-министра, пишет The Times of Israel.

Ответ страны лишит эти группировки «способности и желания угрожать и причинять вред гражданам Израиля на многие годы», пообещали там.

Кабинет министров, в частности, принял решение о прекращении поставок электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, лидер парламентской оппозиции, глава партии «Еш атид» Яир Лапид и глава «Национального единства» Бени Ганц накануне обсуждали формирование чрезвычайного правительства после нападения ХАМАСа на страну, сообщала The Times of Israel.

Партия Нетаньяху «Ликуд» пояснила, что оно будет создано по аналогии с тем, которое работало при премьере Леви Эшколе и к которому перед Шестидневной войной 1967 года присоединился тогдашний лидер оппозиции Менахем Бегин.

В «Национальном единстве» заявили, что Ганц рассматривал возможность войти в такой кабинет министров на время войны. Нетаньяху сам он при этом заверил, что, независимо от решения по поводу чрезвычайного правительства, нынешний кабинет получит его полную поддержку «для любых ответственных и решительных действий по обеспечению безопасности».

Лапид, в свою очередь, выразил готовность присоединиться к «профессиональному чрезвычайному правительству», но настаивает на том, что невозможно вести борьбу с «нефункциональным составом нынешнего кабинета министров».

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