Лондон и Берлин поддержали Израиль

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что поддерживает Израиль в борьбе против ХАМАС.

Он осудил «варварское» нападение группировки на страну. «Мы однозначно поддерживаем Израиль. Эта атака ХАМАСа трусливая и извращенная», — написал он в соцсети X (Twitter).

Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил о поддержке Израиля. «Мы глубоко потрясены ракетным обстрелом из Газы и эскалацией насилия. Германия осуждает эти нападения ХАМАС и поддерживает Израиль», — написал Шольц в соцсети. Позднее он оставил сообщение «В солидарности с Израилем» на немецком и английском языках и опубликовал фото Бранденбургских ворот в Берлине, на которые был спроецирован израильский флаг.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сказала: «Израиль имеет право на защиту себя сегодня и потом. Евросоюз — с Израилем».