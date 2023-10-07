Байден намерен запросить у Конгресса крупнейший пакет помощи Украине

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Американский президент Джо Байден собирается просить у Конгресса о самом большом пакете военной и гуманитарной помощи Украине в размере 100 млрд долларов. Его должно хватить примерно на 2 года. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, президент США хочет решить проблему до следующих выборов, поскольку скептики-республиканцы продолжают создавать проблемы

The Telegraph сообщает, что Белый дом разрабатывает планы обращения к Конгрессу с просьбой выделить самый большой пакет финансирования оружия и гуманитарной помощи на фоне опасения, что продолжающиеся споры о расходах могут нанести вред президенту на выборах в следующем году. Размер пакета, по словам американских чиновников, может достигать 100 млрд долларов.

«Идею «большого пакета» решительно поддерживают многие в администрации. Сторонники Украины хотят, чтобы это был однозначный большой законопроект, а потом не иметь дело с ним до следующих выборов», – заявил источник The Telegraph.