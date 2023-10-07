Омбудсмен Алиева: Минный террор Армении продолжает угрожать жизням

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Уполномоченный по правам человека Азербайджана (Омбудсмен) Сабина Алиева сделала заявление в связи с подрывом мин 6 октября.

В заявлении говорится:

«Минный террор Армении продолжает угрожать жизням гражданских лиц и наших военнослужащих.

В результате трех инцидентов с минами 6 октября, погибло гражданское лицо, ранены военнослужащий Внутренних войск МВД и гражданское лицо.

Мины, закопанные Арменией на освобожденных от оккупации территориях, создают серьезное препятствие безопасности наших гражданских лиц и военнослужащих, процессу миростроительства в регионе, реализации реализуемых инфраструктурных проектов, а также процессу возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли.

Несмотря на неоднократные обращения, отказ армянской стороны передать нашей стране точные карты мин приводит к гибели гражданских лиц и военнослужащих. Этот шаг Армении еще раз показывает, что они не заинтересованы в восстановлении мира в регионе.

Как уполномоченный по правам человека Азербайджана, категорически требую передачи Арменией точных минных карт нашей стране, демонстрации единства в установлении мира в регионе, призываю международное сообщество ввести соответствующие санкции против минного террора Армении”, – говорится в заявлении.