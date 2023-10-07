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Гутерриш выступил с осуждением нападения ХАМАС на Израиль

Гутерриш выступил с осуждением нападения ХАМАС на Израиль

Генсек ООН Антониу Гутерриш осуждает нападение ХАМАС на Израиль и призывает избегать более масштабного конфликта, сообщает в субботу его представитель Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь самым решительным образом осуждает утреннюю атаку ХАМАС на израильские города рядом с сектором Газа и в центральной части Израиля, в том числе атаку тысячами ракет по населенным пунктам», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН.

Он также призывает всеми дипломатическими способами избегать более крупномасштабного конфликта.

«Он отмечает, что насилие не может стать решением конфликта, и мир может быть достигнут только через переговоры, ведущие к решению, устраивающему оба государства», – отмечается в заявлении.

Гутерриш также потрясен сообщениями о том, что мирных жителей атаковали и похищали из их домов. Он призывает к максимальной сдержанности, а также говорит о необходимости уважать гражданское население в соответствии с международным гуманитарным правом.

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